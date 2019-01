Rosenfeld Rosenfelder Narren sind auf Trab

Rosenfeld (lh). Zu zwei Terminen fahren die Rosenfelder Fasnetsfreunde mit ihren Wei-Berg-Hexa und Neune-Glöckle am kommenden Wochenende: Zur Narrenparty nach Bergfelden geht es am Freitag, 11. Januar, und zum Hochdorfer Narrenumzug am Sonntag, 13. Januar. An den folgenden Wochenenden geht es wieder rund. Auf dem Terminplan stehen die "Liachter-Gaudi" in Täbingen am Samstag, 19. Januar, und der Umzug in Rangendingen einen Tag später.

Seine eigene Kinderfasnet richtet der Narrenverein am Samstag, 26. Januar, in der Festhalle ab 13 Uhr aus. Befreundete Gruppen und Kapellen treffen sich zum Nachtumzug ab 19 Uhr. Teilnehmen werden unter anderem die Molkekär-Kälble aus Isingen, die Liacht-Hexa aus Täbingen, die Narrenzunft Harzklumpen aus Heiligenzimmern, ferner Narren und Hexen aus Geislingen, Erlaheim, Hechingen, Dautmergen, Vöhringen, Hochdorf, Balingen, Ostdorf, Roßwangen, Gruol, Glatt, Rohrdorf, Starzeln, Albstadt, Altheim, Genkingen und Dachtel.

Die Rosenfelder nehmen am Freitag, 1. Februar, am Geisterumzug in Bösingen teil und feiern am Samstag, 9. Februar, bei der Fasnetsparty in Atheim mit. Am Sonntag, 10. Februar, sind sie beim Jubiläumsumzug in Jettingen dabei. Eine Einladung zum Jubiläumsabend des Burgnarrenvereins Straßberg am Samstag, 16. Februar, hat der Rosenfelder Narrenverein erhalten und macht am Tag darauf beim Umzug in Frommern mit. Im Kalender stehen auch der "Hexaball" der Schaiblin-Hexa in Stetten am Freitag, 22. Februar, und der Umzug in Binsdorf am Sonntag, 24. Februar.