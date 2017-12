Rosenfeld Nikolaus kommt zu Besuch

Rosenfeld-Brittheim (may). Zu seiner Weihnachtsfeier hat der Heimat- und Wandervereins Brittheim eingeladen. Am Brittheimer Bürgerhaus startete der traditionelle Fackellauf, an dem etliche Familien teilnahmen. Unterwegs begegneten sie dem Nikolaus und Knecht Ruprecht, die Geschenke an die Kinder verteilten.