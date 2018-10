Rosenfeld Musik begeistert Gäste in Stadtkirche

Nicht nur die jüngeren Zuhörer bewegten sich beim Welthit "Bohemian Rhapsody" vom legendären Freddie Mercury und der Gruppe Queen. Einzigartig und raumfüllend spielten die Bläser ihre Instrumente, wobei jeder Soloteile übernahm.

In die Welt des Träumens nahm Michael Püngel die Konzertbesucher mit beim "Hymn of the Highlands: Ardross Castle" von Philip Sparke mit. An einem Samba orientierte sich das Werk "Tico-Tico" von Zequinha de Abreu. Sehr eindrucksvoll stellte der Landesjugendreferent das Stück "Gabriel’s Oboe" vor, in dem Ennio Morricone eine tragische Geschichte von der Missionierung von Urwaldbewohnern musikalisch festhielt. Spontane Beifälle und Bravo-Rufe in der Kirche spiegelten wider, wie die Bläser die Zuhörer begeisterten und ihre Instrumente beherrschten.

Lebhaft war das Stück "Radio-City" von Attila Kalman, welches die Bläser mit viel Elan spielten. Das letzte Stück im Konzertprogramm war das zehnminütige Werk "Oregon" von Jacob de Haan, in dem die Zuhörer mit in den Zug in Nordamerika einstiegen.

Nach "Standing Ovations" gab es noch zwei weitere Zugaben. Die Bläser durften je eine Rose als Erinnerung an den Konzertabend von den Verantwortlichen des Posaunenchors entgegen nehmen. Bernd Hofmann lobte den Abend abschließend mit den Ausdruck: "Seine Seel wurde richtig in Schwung gebracht."