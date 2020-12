Rosenfeld Mit Schmiede hat alles angefangen

Rosenfeld. Am Marktplatz verband Wilhelm Christian Sülzle im Jahr 1880 erstmals, was im Laufe der Jahrzehnte zum Markenzeichen der gesamten Unternehmensgruppe werden sollte: kaufmännisches Wissen, technisches Know-how und nachhaltiges, wertebasiertes Handeln. 1922 übernahm sein Sohn Wilhelm Karl Sülzle die Firma seines Vaters und ließ 1929 den ersten Industriebau in Rosenfeld errichten.