Rosenfeld (lh). Damit ein kleines Haus am Rand von Isingen nicht zurückgebaut werden muss, hat der Gemeinderat die Abrundungssatzung "Hofenstraße" aufgestellt. Am Rand des Grundstücks von Klemens Jakob steht das von ihm errichtete "Own Home", ein autarkes Wohnhaus mit Fotovoltaik-Stromversorgung und Kleinkläranlage. Das Problem: Dieses Häuschen befindet sich streng genommen im Außenbereich, denn die Baugrenze verläuft zwischen fünf und acht Meter innerhalb der Grundstücksgrenze. Dieser Streifen ist nach dem gültigen Flächennutzungsplan nicht mehr Teil des Innenbereichs. Es gibt dort auch keinen Bebauungsplan. Eine Abrundungssatzung würde nach Auffassung der Verwaltung dieses Problem durch eine klare Grenzziehung lösen. Der Streifen soll dem Innenbereich zugeschlagen werden.