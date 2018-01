Rosenfeld Kindergarten am Morgen eiskalt

Doch die arktischen Verhältnisse in der Kita waren nur von kurzer Dauer. Am Dienstagnachmittag rollte ein Tankwagen an und brachte Heizöl. Somit war es am Mittwoch wieder gemütlich warm.

Der Lieferauftrag an die Heizölfirma sei am 13. Dezember vom Rosenfelder Rathaus hinausgegangen, sagt Kämmerer Martin Bühler. Kindergartenleiterin Angelika Bonaus habe ihn am Dienstagmorgen informiert, dass die Heizung ausgefallen sei. Mit dem Bauhof habe er abgesprochen, dass nach der Heizung geschaut werde.

Das Lieferfahrzeug sei dann am Nachmittag gekommen und habe den Tank gefüllt. Die Zentralheizung sei dann wieder angesprungen und habe die Räume der Kita erwärmt.