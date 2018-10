Rosenfeld Kinder feiern mit Eltern und Gästen

Rosenfeld-Isingen. "Nach der Indoor-Zeit und einer sogenannten Trainingsphase ist die Kita seit Mai täglich in der Natur", so Anita Greule bei ihrer Begrüßung. Der Wald werde erobert, und die Kinder fänden sich zurecht. Viele Geschehnisse in der Natur werden laut Greule gemeinsam verfolgt, sei es das Heranwachsen von Kohlmeisen oder die Beobachtung von Fröschen und Kröten. Schmetterlinge wurden in Augenschein genommen und bei Regenwetter Schnecken und Regenwürmer.

Greule stellte die neue Hütte vor, welche von den Kindern bei Kälte und Regen genutzt werden kann. Ebenfalls lud die Kita-Leiterin dazu ein, nachzudenken, was Erwachsene früher draußen erlebt hatten.

Die Kinder sangen und tanzten anschließend verkleidet beim Lied "Die Vogelhochzeit", und Eltern sowie Omas und Opas sangen mit. Auch Bürgermeister Thomas Miller freute sich darüber, dass beim zweiten Anlauf jetzt der Tag des offenen Waldes stattfinden konnte. Im September musste die geplante Veranstaltung wegen eines Sturms kurzfristig abgesagt werden. Miller dankte dem Kindergartenteam und den Eltern, welche in den vergangenen Monaten an einem Strang gezogen hätten. Zur Erinnerung an den Tag des offenen Waldes pflanzten die Kinder, Erzieherinnen und der Bürgermeister einen Apfelbaum der Sorte "Goldparmäne". Während es Kaffee und Kuchen gab, konnten die Kinder rote Würste am lodernden Lagerfeuer grillen.