Rosenfeld Kinder erleben ein närrisches Programm

In der bunt dekorierten Festhalle hatte der Rosenfelder Narrenverein vieles für die jungen Narren vorbereitet. Gabi Arnold führte durch das Programm, in dem für jeden jungen Narren etwas dabei war.

Gleich mal richtig ins Zeug legen konnten sich die Mädchen und Jungen beim Luftballonzertreten. Danach traten die Kinder des Eilers-Kindergartens auf, sangen und tanzten mit vollem Einsatz. Viel Freude bereiteten den jungen Narren die verschiedenen Spielstationen mit Kegeln, Laufdollys und Wurfspiel. Zwischen den Darbietungen fanden mehrere Tanzrunden auf der Bühne statt. Ein weiterer Programmpunkt war der Auftritt des Kinderturnens. Auch diese Kids waren mit Eifer dabei und erfreuten das närrische Publikum.

Richtig Schwung in die Kinderfasnet brachte das kleine Ballett aus Oberndorf-Boll. Schon öfter traten die Mädchen in Rosenfeld auf und lösten auch dieses Mal Begeisterung bei den Zuschauern aus. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Wei-Berg-Hexa mit ihrem Hexentanz. Die Kinder bekamen strahlende Augen, als die Hexen fantastische Figuren und gruselige Szenen vorführten. Danach schloss sich die nicht enden wollende Polonaise an. Manche Eltern und Großeltern nutzten während der Kinderfasnet das Angebot der Wei-Berg-Hexa am Kuchenbüffet.