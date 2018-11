Rosenfeld Im Ernstfall müssen alle zum Räumen

Anwohner müssen demnach zwischen 7 und 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 21 Uhr Schnee und Eis auf Gehwegen entfernen. Bei starkem oder andauerndem Schneefall oder Eisglätte muss dies nach Bedarf wiederholt werden. Der Gehweg sollte in der Regel mindestens einen Meter breit geräumt und bestreut werden. Auch darf der Schnee nicht auf die Straße oder zum Nachbarn geschoben werden, sondern ist am Rand aufzuhäufen. Zum Streuen soll laut Ordnungsamt Splitt und nach Möglichkeit kein Salz verwendet werden. Im Stadtgebiet stehen Streuboxen, aus denen kostenlos Splitt entnommen werden kann: in Rosenfeld in der Schillerstraße, im Pfingsthaldeweg beim Kindergarten, in der Mömpelgardgasse bei der Kirche, im Rote-Halde-Weg, im Schönbühlweg bei der Wendeplatte, beim Wertstoffzentrum und in der Bachstraße in der Nähe des Butzensteiglewegs.

Streuboxen gibt es in Leidringen in der Buchbergstraße, im Heimgartenbühl bei der Säge und im Heerweg bei der Zufahrt zur Ranch, in Heiligenzimmern beim Fabrikle, im Engenwasen beim Bekleidungsladen Stehle, in der Rote­bühlstraße beim Grangärtenweg und im Kausbühl bei der Kirche.

In Isingen stehen Kästen mit Streumaterial in der Kirchstraße beim Friedhof und beim Sportheim, in Täbingen in der Muselstraße bei der Mosterei Holweger, im Lindenbühlweg bei der Waage, an der Kirchenmauer beim Pfarrhaus und beim Gemeindeschuppen in der Kehlenstraße. In Brittheim kann Streugut aus der Box in der Karpfenstraße und in Bickelsberg beim Kirchenparkplatz in der Engelgasse geholt werden.