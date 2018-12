Rosenfeld Heimelige Atmosphäre lockt viele nach Heiligenzimmern

Selbstverständlich weilte auch Pater Albert Schrenk unter den Gästen. Denn mit dem Erlös des Markts wird ein Schulprojekt an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Burkina Faso in Westafrika unterstützt.

Die Gäste kauften eifrig die adrett arrangierte Adventsdeko mit fein gebundenen Kränzen, modernen Gestecken, schön geschmückten Holzelementen und weihnachtlichen Holzfiguren. Reißenden Absatz fanden auch die selbst gemachten Pralinen von Konditorin Edith Schellhammer.

Nach dem Bummel durch die adventliche Ausstellung verweilten viele Gäste noch am wärmenden Holzfeuer und labten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten wie Krautschupfnudeln, Waffeln, Punsch, selbstgemachtem Likör und Glühwein. Dazu spielte der Musikverein Heiligenzimmern weihnachtliche Weisen, sodass rundum eine heimelige Atmosphäre verbreitet wurde.