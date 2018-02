Rosenfeld Halleneinweihung ist einer der Höhepunkte im Terminkalender

Auch die Wanderfreunde Täbingen und der Liederkranz Leidringen halten ihre Mitgliederversammlungen ab, jeweils in den Sportheimen beider Orte. Damit nicht genug: Die Mitglieder des Männergesangvereins Eintracht Heiligenzimmern treffen sich im Gasthaus Adler.

Die älteren Mitbürger aus Täbingen und auch ehemalige Bewohner des Stadtteils sind für Sonntag, 18. Februar, ab 14 Uhr in die Halle zur Seniorenfeier eingeladen. Es bewirtet der Ortschaftsrat. Im Gasthaus Rosenhof veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Isingen ab 14 Uhr seine Hauptversammlung. Abends brennen an mehreren Orten im Stadtgebiet nach Einbruch der Dunkelheit die Fackelfeuer.

Der Lesekreis trifft sich wieder am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr in der Stadtbücherei und befasst sich mit dem Buch "Baba Dunjas letzte Liebe" von Alina Bronsky.

Zur gemütlichen Einkehr lädt der Posaunenchor Isingen am Freitag, 23. Februar, ab 18 Uhr ins Schulhaus ein. Die Hauptversammlung des TSV Bickelsberg findet ab 20 Uhr im Gasthaus "Unser Lamm" statt.

Seine Generalversammlung hält der Angelsportverein Mittleres Stunzachtal am Samstag, 24. Februar, 16 Uhr, im Zunftheim Heiligenzimmern ab. Die Feuerwehr in Täbingen trifft sich um 20 Uhr im Sportheim zur Abteilungsversammlung. Surinam ist das Thema des Weltgebetstags der Frauen, der am Freitag, 2. März, in den Kirchen des Kleinen Heubergs stattfindet. Die Generalversammlung der Sportvereinigung Leidringen findet an diesem Abend ab 20 Uhr im Sportheim statt, die des Musikvereins Heiligenzimmern im Gasthaus Adler und die der Gesamtfeuerwehr in der Festhalle Rosenfeld. Groß gefeiert wird die Einweihung der umgebauten Eschwaldhalle am Wochenende Samstag und Sonntag, 3. und 4. März.