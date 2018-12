Rosenfeld Glücksbringer für den VfB

Zum Heimspiel des VfB-Stuttgart gegen Hertha BSC haben sich elf Kinder aus dem gesamten Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten auf den Weg zur Mercedes-Benz-Arena nach Bad Cannstatt gemacht, um ihren Herzenswunsch wahr werden zu lassen: einmal ganz nah am VfB Stuttgart dran sein. So hatten es die Brüder Jonas (10) und Noah (5) Renz aus Haiterbach, die elfjährige Tamina Fuchs aus Böhringen, Niklas Buck, neun Jahre, aus Triberg, die Brüder Cedric (11) und Phil (7) Brändle aus Altheim, Sina Junt (9) aus Baiersbronn, der neunjährige Aiko Zeller aus Oberiflingen, die Geschwister Malte (13) und Lasse (7) Lehmann aus Leidringen und Tim Günther, 12 Jahre, aus Dietersweiler auf ihre Wunschzettel geschrieben und diese voller Hoffnung eingereicht. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Zollernalb werden in den SchwaBo-Redaktionen alljährlich unbezahlbare Wünsche der jüngsten Leser realisiert.

Nun mit einem Programm ganz nach dem Geschmack echter Fußball-Fans. Früh am Morgen stehen nun die jungen Gewinner inklusive Mama, Papa oder Opa direkt am Spielfeldrand und blicken auf 60 000 leere Plätze. Es herrscht fast gespenstische Stille im Stadion. Man hört lediglich Krähengeräusche, kann beim Blick in den Himmel aber keine Vögel sehen. "Die Geräusche kommen vom Band und sollen die Tauben abschrecken", erklärt Arena-Guide Sebastian. "Allerdings haben sich die Vögel wohl mittlerweile an das Geräusch gewöhnt und kreisen trotzdem über den Arena-Dächern", ergänzt Julian, der zweite Guide, schmunzelnd. In den nächsten eineinhalb Stunden nehmen die VfB-Kenner die Kinder mit auf einen Rundgang kreuz und quer durchs Stadion und in Bereiche, die für gewöhnlich strengstens geheim sind. Die Kinder marschieren wie die Großen durch den Spielertunnel und nehmen auf der Ersatzbank Platz – "obwohl hier kein Spieler gerne sitzen möchte", sagt Sebastian. Sie erfahren, wie die Streifen aufs Spielfeld kommen (durch die unterschiedliche Mähtechnik) und wissen jetzt, dass bei tristen Lichtverhältnissen der Rasen 15 Stunden am Tag beleuchtet werden muss, damit er gut wachsen kann.

Währenddessen herrscht immer mehr Betrieb in der Arena. Soundcheck im Stadion, das Catering stellt feine Menüs in der Business-Lounge und in den exklusiven Bereichen bereit, und in der Mannschaftskabine bereitet Zeugwart Michael Meusch alles für die Ankunft der Spieler vor. Auch dort dürfen sich die Kinder umschauen. Emiliano Insua hat auf seinen Schienbeinschonern Familienfotos und die Argentinienflagge aufgedruckt, bei Ron Robert Zieler leuchtet alles in Neonfarben, und Ersatz-Torhüter Grahl hat einen riesigen Stapel mit Shirts und Hosen zur Auswahl. Näher kann man der Mannschaft wohl nur noch im direkten Kontakt kommen. Aber das ist am Spieltag leider nicht möglich. "Meuschi", wie ihn die Spieler nennen, macht seinen Job bereits seit 30 Jahren und kennt sämtliche Vorlieben und Abneigungen der VfB-Profis. Sorgfältig legt er Bananen und Kaugummi bereit, und im Vorraum steht eine riesige Sammlung an Stollen und sogar eine Heizung für die Schuhe. Dort wollen die Kinder am liebsten gar nicht mehr weg, setzen sich auf den Platz ihres Lieblingsspielers und posieren mit strahlenden Augen für ein Erinnerungsfoto.