Rosenfeld Gesundheit und Fitness im Paket

Der Charme des Zeitalters der Industrialisierung ist überall präsent: Die Wände sind roh abgeschliffen, Leitungen liegen offen, der alte Betonfußboden ist stellenweise zu sehen.

"Werkout" ist nach den Worten der Inhaberin kein gewöhnliches Fitness-Studio, "wo man reingeht und an den Geräten trainiert", sondern sie bietet Personal Training an – auch mit Crosstrainer, Laufband oder Hanteln. Preuhs setzt auf individuell abgestimmtes Training für Kräftigung, Ausdauer und Beweglichkeit. Dazu dient das "five"-Konzept mit speziellen Geräten. Jacqueline Preuhs bietet neben dem Einzeltraining Kurse für Kleingruppen an. Sie hat sprichwörtlich das Hobby zum Beruf gemacht. Nach dem Studium in International Business arbeitete sie im Marketing einer Firma in Zürich. Doch die sitzende Haltung am Schreibtisch bereitete ihr Probleme. Somit begann sie in Stuttgart eine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin und war im Personal Training, in der Ernährungsberatung und Gesundheitsvorsorge tätig.

"Mein Konzept gab es nicht auf dem Markt", sagt sie. So machte sie sich mit "Werkout" im November selbstständig – mit Unterstützung ihrer Familie. Ihre Schwester Friederike Ruoff, die im selben Gebäude ihr Architekturbüro hat, half ihr bei der Renovierung und behutsamen Umgestaltung.