Rosenfeld Frauen halten die Tradition im Ort lebendig

Rosenfeld-Leidringen. Eine von ihnen ist Doris Ruof. Sie schiebt rund 50 Tannenholzstücke, so genannte "Bengel", und Zweige in den Ofen. Das Holz hat ihr Ehemann Günter Ruof mit dem Traktor in der Radladerschaufel gebracht. Das Feuer wird dann rechtzeitig vor der Leidringer Kirbe am kommenden Sonntag angezündet. Denn die Brote, Flammkuchen und "Beerta" (Blechkuchen) mit Zucker und Äpfeln sind nach Angaben von Doris Ruof sehr gefragt. Zusammen mit Claudia Bauer und Claudia Ruoff ist sie für das Backen bei der Kirbe zuständig.

Nachdem der Ofen im alten Backhäusle bei der Kirche nicht mehr repariert werden konnte, hatte seinerzeit die Trachtengruppe ein Fest organisiert und dessen Erlös für den Bau eines neuen Backhauses zwischen Vogtshof und Grundschule zur Verfügung gestellt.

Das Gebäude mit integriertem Wartehäuschen wurde mit Unterstützung zahlreicher Privatpersonen und Handwerker errichtet und Ende August 2003 eingeweiht.