Wirtschaft: Unternehmer Martin Höhn wird am heutigen Montag 80 Jahre alt

Rosenfeld/Trichtingen. Martin Höhn, Gründer der Firmen Martin Höhn GmbH und Fluro Gelenklager GmbH, feiert an diesem Montag seinen 80. Geburtstag.

Am 1. März 1941 geboren, wuchs Höhn in Isingen auf. Dort besucht er von 1947 bis 1955 die Volksschule. Es folgte eine Metzgerlehre in Rosenfeld und im Anschluss eine Lehre zum Werkzeugmacher in Balingen sowie die Weiterbildung zum Industriemeister.

Der Wunsch nach Selbstständigkeit wurde größer, und so machte er sich zusammen mit seinem Bruder im Jahre 1973 selbstständig. In einer Garage in Trichtingen stellten die beiden anspruchsvolle Präzisionsteile her. 1979 wurde dann der heutige Standort der beiden Firmen Martin Höhn GmbH und Fluro Gelenklager GmbH in der Siemensstraße in Rosenfeld bezogen, damals mit 640 Quadratmetern Nutzfläche. Es folgten einige Betriebserweiterungen und größere Investitionen. Heute sind dort rund 170 Mitarbeiter beschäftigt.

Martin Höhn hat es geschafft, aus einer Garagengründung zwei innovative Unternehmen aufzubauen, die heute erfolgreich von seinem Sohn Reiner Höhn geführt werden. Dennoch denkt Martin Höhn noch lange nicht an den wohlverdienten Ruhestand – die beiden Firmen sind sein Lebenswerk, und so investiert er auch noch heute sehr viel Zeit.

Ehrung für Verdienste

Im November 2019 wurde ihm die Wirtschaftsmedaille des Landes für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft verliehen. Er habe stets im Geist des ökologischen und sozial verantwortlichen Unternehmers gehandelt und das nicht nur in seinem Berufsleben, so die Laudatio.

Auch außerhalb seiner beiden Unternehmen ist Martin Höhn seit jeher sozial engagiert. So unterstützte er beispielsweise den Bau des Musikerheims des Musikvereins Trichtingen sowie sämtliche Veranstaltungen und Vereine der Region. Daneben war er 20 Jahre lang im Gemeinderat Epfendorf und 27 Jahre im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld.

Daneben ist er ein Familienmensch und gerne sportlich unterwegs an der frischen Luft – egal, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Seine Frau, seine zwei Kinder und vor allem seine vier Enkelkinder stehen für ihn im Mittelpunkt. Zu seinem 80. Geburtstag gratuliert ihm heute von Herzen die gesamte Belegschaft der Martin Höhn GmbH und der Fluro Gelenklager GmbH mit einem sportlichen Geschenk für die kommende Radsaison.