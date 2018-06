Rosenfeld Fest erinnert an Stadtbrand vor 150 Jahren

Viele Gäste strömten am vergangenen Wochenende in die Stadt und verfolgten das vielfältige Programm. Am Samstagvormittag lud die Brauerei Lehner die Inhaber von Genussrechten, einer dinanziellen Beteiligung an der Brauerei zum Zweck der Mitfinanzierung der Investion in die neue Brauanlage, zur Eröffnung des sanierten Sudhauses ein und nahm auch den obligatorischen Fassanstich vor. Ein Augenschmaus war die Ausfahrt von 20 Oldtimer-Feuerwehrfahrzeugen, welche nach einer Rundfahrt durch alle Stadtteile zur Besichtigung im Stadtgraben aufgestellt wurden.

Eimer wandern in Menschenkette von Hand zu Hand

Eine gelungene Idee hatte die Jugendfeuerwehr: Ein angebranntes Übungs-Brandhaus wurde mit einer Menschenkette gelöscht, die wie früher Wassereimer von Mann zu Mann weiterreichte. Die Nachtschwärmer kamen am Samstagabend voll auf ihre Kosten bei der Party mit der Gruppe "Wilde Hilde". Mit einem ökumenischen Gottesdienst startete der zweite Festtag.