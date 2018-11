Rosenfeld Fasnet wirft Schatten voraus

Rosenfeld (lh). Zum Stammtisch lädt die Nabu-Gruppe Rosenfeld am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr ins Gasthaus Rosenhof ein.

Rotes Kreuz bietet Kurs in Erster Hilfe am Kind

Das Rote Kreuz bietet am Samstag, 10. November, in seinen Räumen über der Stadtbücherei in der Spitalstraße einen Kurs "Erste Hilfe am Kind" an. Er beginnt um 8.30 Uhr. Am selben Tag veranstalten die VCP-Pfadfinder ihren Stammesabend ab 19 Uhr in der Stadtkirche.