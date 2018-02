Rosenfeld Erinnerung an Kindheit auf dem Dorf

Rosenfeld-Bickelsberg. Der Professor für Medizin erinnert sich gern an eine schöne, unbeschwerte Jugend auf dem Land: Jehle besuchte von 1962 bis 1965 die Volksschule Neckarhausen, bevor die Pfarrersfamilie nach Bickelsberg zog. Dort ging Ekkehard Jehle noch bis 1966 in die dortige Volksschule – "Klasse 1 bis 4 in einem Unterrichtsraum, unterrichtet von einer Lehrerin". Er habe viel Zeit in Nachbars Kuh- und Pferdestall zugebracht, so Jehle, und sei in CVJM und Posaunenchor aktiv gewesen. Er erinnert sich auch an lange Winter mit viel Schnee und hohen Schneemauern neben den Straßen.

Der Volksschule folgten ein Jahr am Progymnasium Rosenfeld und der Besuch des Gymnasium Balingen, wo Jehle 1974 das Abitur machte. Bevor er Medizin in Tübingen studierte, absolvierte er seinen Zivildienst im Tübinger Altenpflegeheim Haus am Österberg. Dem Studium folgten die Assistentenzeit an der Klinik für Anästhesiologie und Transfusionswesen, die Promotion und eine Tätigkeit an der Chirurgischen Universitätsklinik, bevor Jehle ein Jahr als "Research Fellow" an einer Klinik für Gastroenterologie in Lausanne verbrachte. Danach kehrte er nach Tübingen zurück, habilitierte und wurde Leitender Oberarzt an der Chirurgischen Klinik. 2002 wurde ihm der Titel "Außerplanmäßiger Professor" der Universität Tübingen verliehen.

Seit 1. Januar 2003 ist Jehle Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Krankenhauses St. Elisabeth und Leiter des zertifizierten Darmzentrums Ravensburg. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Publikationen und Auszeichnungen ist Jehle seit 2013 mehrfach in der "Focus"-Liste der "besten Ärzte Deutschlands" aufgeführt.