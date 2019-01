Rosenfeld Engenwasen und Turnhalle sind im Haushaltsplan für 2019 drin

Für weitere Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Seewiesen ist laut Kotz das vom Gemeinderat zu beschließende städtebauliche Entwicklungskonzept abzuwarten. Aus dem Vorjahr stehe für erste Planungen noch eine Rate mit 20 000 Euro bereit.

Für eine Flachdachreparatur an der Turnhalle und den Einbau einer Entkalkungsanlage sind 30 000 Euro im Haushaltsplan enthalten. Zudem ist eine Planungsrate für die Sanierung der Turnhalle in Höhe von 100 000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2020 eingestellt.

Bereits 2019 ist laut Kotz eine Planungsrate in Höhe von 35 000 Euro für die Sanierung des Weiherwegs im Haushaltsplan berücksichtigt. Zur Ausführung würde die Maßnahme nach aktuellem Stand der Mittelfristigen Finanzplanung allerdings frühestens 2020/2021 kommen, es sind in diesen beiden Jahren jeweils 200 000 Euro aufgenommen worden. Auch für die Sanierung der Wendelinuskapelle ist eine Planungsrate von 35 000 Euro enthalten.

Erfreulich, so Ortsvorsteher Rolf Kotz, sei vor allem, dass nicht nur die Mittel für den Engenwasen und das Neubaugebiet 2019 und in den Folgejahren berücksichtigt worden seien, sondern dass für weitere Maßnahmen der Heiligenzimmerner Prioritätenliste Planungsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen.