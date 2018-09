Rosenfeld (lh). Das gemeindliche Einvernehmen hat der Gemeinderat dem Neubau eines Wohnhauses in der Kirchstraße Isingen mit Nebengebäude und gewerblicher Nutzung als Weingut verweigert. Streitpunkt war unter anderem die geplante Haltung von Falken, die Ungeziefer "vergrämen" sollten. Der Ortschaftsrat Isingen hatte zwar zugestimmt, aber das Landratsamt hatte Bedenken gegen das Vorhaben erhoben. Durch die Errichtung eines Winzerbetriebs müsse mit erheblichen Lärm- und Geruchsbelästigungen gerechnet werden. Auch die Haltung der Greifvögel in einer Voliere beeinträchtige die Nachbarschaft. Zudem sei ein Betrieb dieser Art in einem reinen Wohngebiet nicht zulässig, im Gegensatz zu Büros, so Bürgermeister Thomas Miller. Die Mehrheit folgte dem Antrag der Verwaltung.