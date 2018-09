Rosenfeld Ein Hauch von Norwegen und Buenos Aires

"Ich wär’ so gern ein Fjord", unter diesem Thema steht ein Abend mit "Tango Bergen", ein Gastspiel der fünften Theatertage Stuttgart, am Donnerstag, 27. September, in der Treppen-Galerie im Rosenfelder Rathaus. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei; ein Hut geht herum.

Eine Gruppe aus norwegischen und deutschen Musikern, Künstlern, Schriftstellern, Bauern und Jugendlichen präsentiert eine poetische Ausstellung mit Fotografie, Malerei, Installationen, Cartoons, Texten, Siebdruck, Dichtung, Fotocollagen und Schmuckobjekten aus norwegischer Jade. Zur Eröffnung werden Kompositionen von Boris Rodriguez Hauck gespielt über die Streiche der Trolle, das Wirken der Hauszwerge oder die Morgenröte über den Fjorden. Die Ausstellung ist bis 27. Oktober zu sehen.

"Oh Heimatland" ist ein Abend auf den Spuren des schwäbischen Dichters Thaddäus Troll mit Bärbel Nesser, Susanne Bachert, Sonja Michler, Rüdiger Erk und Rolf Butsch am Freitag, 28. September, 20 Uhr, im Bürgersaal im Alten Spital betitelt.