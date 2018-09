Rosenfeld Deponie Bogen wird jetzt umgestaltet

Auf der Rosenfelder Deponie Lerchenbühl wird nach Angaben von Bürgermeister Thomas Miller noch Material angeliefert und aufgefüllt. Doch auch bei dieser städtischen Deponie sei die Stilllegung angestrebt, nachdem der Zollernalbkreis zwei eigene Deponien in Albstadt und Balingen betreibe und ausbaue. Die Stadt Rosenfeld ist laut Miller in Gesprächen mit dem Landkreis in Sachen Schließung und Rekultivierungsplan für die Deponie Lerchenbühl.