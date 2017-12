Rosenfeld Dank für Betriebstreue zu Beutter

Kürzlich sind im Rahmen der Jahresabschlussfeier bei der Firma Beutter Präzisions-Komponenten GmbH & Co. KG in Rosenfeld zahlreiche Mitarbeiter geehrt worden. Evelyne Kiessling, in Vertretung ihres Mannes, Geschäftsführer Wolf-Dieter Kiessling, und Prokurist Michael Rieger haben zehn Mitarbeitern für Loyalität und Treue Dank und Anerkennung ausgesprochen.