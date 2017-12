Rosenfeld Chöre und Solisten auf hohem Niveau

Rosenfeld-Täbingen. Die vielen intensiven Proben der beiden Chöre und der Solisten mit dem Zimmerner Blockflötenensemble, Elisabeth Vöhringer am Cello, Andrea Kern mit Sopran und Stefanie Rieger an der Orgel haben sich bezahlt gemacht. Der Posaunenchor eröffnete mit der "Intrada" von Georg Philipp Telemann den Abend. Chorleiter Horst Völkle hieß die vielen Zuhörer im Gotteshaus willkommen. Mit der "Ouvertüre zur Oper Nabucco" von Giuseppe Verdi ging es weiter im Programm. Dem folgte mit "Handelian Song" ein anspruchsvolles Werk von Robert von Beringen. Zwischen den Vorträgen verlas Pfarrerin Christine von Wagner mehrere Texte und stellte dabei die Sterndeuter von Bethlehem oder den faszinierenden Sternenhimmel in den Mittelpunkt.

Danach übernahm der Kirchenchor das Programm. Abwechselnd sangen Chor und Gemeinde Strophen bei "Nun komm der Heiden Heiland" von Michael Altenburg. Ebenfalls raumfüllend sang der Kirchenchor unter der Leitung von Beate Vöhringer "Aus Tausend Traurigkeiten" von Hans-Georg Bertram.

Der Posaunenchor glänzte dann bei "O komm, o komm du Morgenstern" von Anne Weckeßer. Der Konzertabend wurde mit einem unvergesslichen Sopransolo von Andrea Kern bereichert beim Stück "Komm, Jesu, komm" von Johann Sebastian Bach. Wieder schön kombiniert wurde das Stück "Wie soll ich Dich empfangen" von Manfred Schlenker von Kirchenchor, Flöten und Gemeinde. Sehr zufrieden zeigten sich die Konzertbesucher bei "Hosianna". Die Motette für Flöten fand das Wohlgefallen der Zuhörer und wurde mit spontanem Beifall honoriert.