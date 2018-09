Rosenfeld Besuch im Museum

Nach dem gemeinsamen Frühstück fuhren die Ausflügler mit dem Bus nach Friedrichshafen, wo das Dornier-Zeppelin-Museum besichtigt wurde. Im Anschluss an die Führung, bei der unter anderem alte Passagier-Maschinen begutachtet wurden, führte der Weg über die deutsch-österreichische Grenze nach Hörbranz. Dort ging es zur Feinbrennerei Prinz. Nach einer eineinhalbstündigen Führung konnten die Feuerwehrleuter Schnapsspezialitäten probieren und im Hofladen einkaufen.

Abschluss des Tages war bei einem typisch schwäbischen Essen in der Lippachmühle in Mahlstetten. Danach wurde noch bis spät in die Nacht auf die Kameradschaft angestoßen, bevor es wieder in Richtung Heimat ging.