Rosenfeld Abteilung Rosenfeld rückt 2017 zu 25 Einsätzen aus

Immer größere technische und auch psychische Anforderungen seien an die 37 Männer und zwei Frauen der Feuerwehr in Rosenfeld gestellt worden, so der Kommandant. Im vergangenen Jahr waren laut Bukenberger zum Glück keine verletzten Feuerwehrmänner zu beklagen. Bauen könne die Abteilung auf acht Doppelmitgliedschaften, also Wehrleute, die auch in anderen Abteilungen ihren Dienst verrichten, und zehn Mitglieder in der Altersabteilung. Der ganze Stolz der Abteilung, so Bukenberger, seien die 14 Kinder und neun Jugendlichen in der Wehr. 51 Termine standen auf dem Dienstplan. Mitgewirkt haben die Wehrmänner wieder am landesweiten Helfertag, an dem Schüler der Iselin-Schule im Gerätehaus waren. Ein Höhepunkt war die Waterbike-Challenge in Leidringen.

Abschließend dankte Edgar Bukenberger den vielen Helfern und Unterstützern, vor allem seinen Stellvertretern und besonders Heinz Keller, welcher die Wehr im Hintergrund vielfältig unterstütze.

Mit vielen Details ergänzten Schriftführer Florian Weckenmann und Kassierer Wolfgang Fuoß den vorausgegangenen Bericht. Bürgermeister Thomas Miller lobte die Wehrmänner für ihren Einsatz bei Großschadenslagen im vergangenen Jahr. Er ermunterte die Wehrmänner, die eigene Sicherheit vor die verlangte Aufgabe im Feuerwehrdienst zu stellen.