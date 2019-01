Rosenfeld Abschreibungen nicht ganz gedeckt

Auch die Sach- und Dienstleistungen schlagen ordentlich zu Buche: Sie kosten 5,4 Millionen Euro. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 263 700 Euro vorgesehen. Diese umfassen zahlreiche kleinere Posten wie Wartungsverträge für Blitzschutzanlagen, Heizungen und Lüftungen, Brandmelder, die Technik in der Festhalle, aber auch 500 Euro jährlich für städtische Uhren und Glocken. Vorgesehen ist der Austausch alter Heizpumpen für 10 000 Euro ebenso wie die Torerneuerung am Leidringer Feuerwehrhaus für 15 000 Euro wegen Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. Geplant sind ferner diverse Reparaturen und Renovierungen an Gebäuden. Zu erwähnen sind die Heizungssanierung in der Bickelsberger Kita Sterntaler, die Reparatur des Flachdachs an der Turnhalle Heiligenzimmer und die Brandschutzmeldeanlage im Alten Spital. Richtig ins Geld gehen Kanalsanierungen in Bickelsberg und Täbingen für insgesamt fast 1,6 Millionen Euro. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Technik will die Stadt 820 000 Euro ausgeben und geht von einem Zuschuss in Höhe von 165 000 Euro aus. Mit der Netze BW ist ein Dienstleistungsvertrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung geschlossen worden, der jährlich rund 40 000 Euro kostet.