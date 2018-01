Rosenfeld 77 Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr aktiv

Rosenfeld (may). Zufrieden sind Jugendfeuerwehrwart Patrick Ziegler und Gesamtkommandant Günter Kopf mit der Nachwuchsarbeit der Rosenfelder Feuerwehr. Der Mannschaftsstand beträgt derzeit 77 Kinder und Jugendliche. Davon sind 33 in der Kinder- und 44 in der Jugendfeuerwehr. Ein Kind ist aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr übergetreten. Dazu kommen sechs Jugendliche, die direkt in die Jugendfeuerwehr eingetreten sind.