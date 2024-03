1 Die Zeit der Zecken steht wieder an. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Milde Temperaturen bedeuten eine zunehmende Aktivität von Zecken. Das Landratsamt in Balingen gibt Hinweise, wie man sich schützt und was bei einem Zeckenbiss zu tun ist.









„Aufgrund der milden Temperaturen steigt die Aktivität von Zecken an – und damit das Risiko, sich durch einen Zeckenstich an einer gefährlichen Frühsommer-Meningoenzephalitis-Erkrankung (FSME) zu infizieren“, warnt die Kreisverwaltung des Landratsamts in Balingen in einer Mitteilung.