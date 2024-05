RSV-Vorsitzender Florian Brosamer berichtete bei der Hauptversammlung der Ringer über das sehr erfolgreiche vergangene Sportjahr. Überragend sei dabei eine tolle Schwarzwälder Holzfällermeisterschaft mit vielen Zuschauern gewesen, teilt der Verein mit. Ein weiteres und bedeutendes Großereignis: der Gewinn der Oberligameisterschaft im Ringen und der damit verbundene erstmalige Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg. Auch über die Jugendringer und die Gruppe „Fit for Life“ konnte er nur Gutes Berichten.

Brosamer ging in seinem Ausblick darauf ein, dass die Vorbereitungen für die Saison bereits in vollem Gange seien. Ein neues Sponsorenkonzept und die Ausstattung der Halle für die Kämpfe in der Regionalliga stehen im Mittelpunkt. Er bedankte sich ausdrücklich beim Männergesangverein, der es ermöglicht hat, dass alle Heimkämpfe in Schuttertal stattfinden können.

Sportwartin Vanessa Meßner gab einen Überblick über die Aktivitäten. Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga überstrahlten alles. Aber auch der vierte Rang der „Zweiten“ in der Landesliga wurde besonders erwähnt. Um allen Nachwuchsathleten eine Startberechtigung zu ermöglichen, wurde für die kommende Saison eine dritte Mannschaft in der Bezirksliga gemeldet.

Stefan Schuhmacher gab einen Überblick über die Aktivitäten der Sportholzfäller. Diese beteiligten sich am europaweiten „Eurojack“ und maßen sich dabei mit den besten Sportholzfällern in Europa. Das Finale dieser Serie fand in Schuttertal statt. Es passte alles: ideales Wetter, viele Zuschauer, fantastische Leistungen von Männern und Frauen, tolle Moderation und gute Stimmung. Das sei beste Motivation für den RSV für die kommenden Holzfällermeisterschaften. Die Einführung des spektakulären Wettkampfs mit den „Powersägen“ sei beim Publikum bestens angekommen. Für Neueinsteiger veranstalten die Holzfäller jährlich ein Schnuppertraining.

Siegfried Brosamer gab einen Überblick über die Finanzen des RSV. Es sei erstaunlich, welche Ausgaben in einem Jahr zu bewältigen sind, um den Sportbetrieb zu gewährleisten. Der RSV Schuttertal konnte diese Aufwendungen mit eigenen Veranstaltungen, Zuschauereinnahmen, Zuschüssen und mit Hilfe von Sponsoren kompensieren und dabei ein Plus erwirtschaften.

Neu gewählt wurden Andrea Fehrenbacher als Kassenwartin, Etienne Meßner als Gerätewart, Dominik Fehrenbacher als Sportwart, Nico Kürz und Myriam Hummel als Jugendvertreter und Siegfried Brosamer als stellvertretender Kassenwart.

Der RSV Schuttertal bereitet sich mit seinen 393 Mitgliedern nun auf auf die neue Saison und den „Eurojack“ mit Finale in Schuttertal vor.

Fünf neue Ehrenmitglieder

Michael Kürz ehrte Sportler für ihre Erfolge im vergangenen Jahr mit Urkunden und kleinen Präsenten. Geehrt wurden die Erfolge bei deutschen Meisterschaften, südbadischen Meisterschaften (erster bis sechser Platz) Bezirksmeisterschaften (erster bis dritter Platz) und die besten Mannschaftsringer (erster bis dritter Platz). In diesem Jahr wurde Tomi Hinoveanu bester Oberligaringer und Stefan Cantir landete auf dem zweiten Rang. Ebenso gab es Ehrungen für besondere Leistungen im Verein. Alfred Fehrenbacher, Klaus-Peter Obert, Thomas Fehrenbacher, Konrad Brosamer und Franz Oehler wurden zu Ehrenmitgedern ernannt.