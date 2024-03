Ende Juli wurden die Arbeiten begonnen – nun ist die erste Bauphase der neuen Produktionsstätte in der Kippenheimer Keltenstraße abgeschlossen. Mit einem Richtfest feierte das Unternehmen Neugart den Fortschritt am neuen Werks drei.

Der Getriebespezialist Neugart mit Hauptsitz in Kippenheim feierte gemeinsam mit Bauleuten, Planern und Architekten im Rahmen eines Richtfests das Ende der Rohbauphase für ihr neues Werk drei.

„Mit der Investitionssumme von mehr als 25 Millionen Euro und einer Nutzfläche von mehr als 7000 Quadratmetern setzt Neugart ein klares Zeichen für zukünftiges Wachstum und verbesserte Produktionsprozesse“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Das Werk drei erweitere die Produktionskapazitäten des Unternehmens an seinem Heimatstandort in der Keltenstraße und trage dazu bei, dem steigenden Bedarf an Getrieben und Antriebssystemen gerecht zu werden. Ende Juli 2023 war mit dem Bau begonnen worden – nun ist die erste Bauphase des Projekts abgeschlossen.

Geschäftsführer blicken zuversichtlich in Zukunft

Bernd Neugart, Inhaber der Neugart-Gruppe, begrüßte die beteiligten Gewerke „W&V Architekten“, „Ingenieurbüro Erb“, „Ingenieurbüro T.P.I. Trippe und Partner“, „Haller Industriebau“, „Kern Hoch- und Tiefbau“, „Zimmerei Kindle“ und „Volz Heizung-Klima-Sanitär“, die maßgeblich zum Erfolg des Bauabschnittes beigetragen hätten.

Die beiden Geschäftsführer Swen Herrmann und Holger Obergföll freuten sich auf die neu entstehenden Fertigungskapazitäten blickten zuversichtlich in die Zukunft. „Mit dem neuen Werk setzen wir nicht nur ein klares Zeichen für unser zukünftiges Wachstum, sondern auch für unsere fortwährende Innovationskraft und unseren Anspruch an höchste Qualität. Wir möchten unsere Kunden auch in Zukunft mit erstklassigen Produkten unterstützen und sicherstellen, dass sie die bestmögliche Lösung für ihre individuellen Anforderungen erhalten“, betonte Obergföll.

Bau soll im Herbst 2024 fertig werden

Herrmann ergänzte: „Unsere Kunden vertrauen auf Neugart, wenn es um hochwertige Antriebstechnik geht. Mit dem neuen Werk und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung können wir sowohl aktuelle als auch zukünftige Aufträge noch schneller und effizienter abwickeln.“

Der Bau des Werks drei schreite nun weiter zügig voran und werde voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen sein. „Neugart bleibt damit ein starker Partner für die Automatisierungsbranche und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Zum Unternehmen

Gegründet 1928, ist Neugart ein weltweit agierender Hersteller von Getrieben und Antriebssystemen für die Automatisierungstechnik. Die Unternehmen der Neugart Gruppe haben rund 850 Beschäftigte, davon 730 am Stammsitz Kippenheim. Die Firma ist weltweit mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Distributoren vertreten. Der Umsatz in Kippenheim im Jahr 2022 lag laut dem Unternehmen bei rund 112 Millionen Euro.