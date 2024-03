1 Elena Neff (links) und Manuela Zehnder freuen sich über ihren neu gestalteten Arbeitsplatz. Foto: Fritsche

Die Filiale vom Brantner Bäck beim Netto in der Heiligenbronner Straße wurde komplett renoviert.









Zwei Wochen lang wurde umgebaut in der Filiale vom Brantner Bäck beim Netto in der Heiligenbronner Straße. Am Dienstag war Wiedereröffnung. Wer Backwaren einkaufte, konnte sich auch über ein kostenloses Küchenmesser freuen, das jeder Kunde mitnehmen konnte.