1 Viel los war in dieser Szene im Strafraum der Hausherren. Foto: Andreas Wagner

Gegen das Spitzenteam vom Göppinger SV holt der FC Holzhausen bei herrlichem Sonnenschein ein 2:2. Zwei Mal war die Mannschaft durch Janik Michel in Führung gegangen, zwei Mal glichen die Gäste aus.









Trainer Karsten Maier beorderte im Vergleich zur Vorwoche Max Bisinger und Kevin Michel für Antonio Babic und Heiko Belser in die Startelf. Eben jener Michel setzte in der 5. Minute dann auch das erste Ausrufezeichen: Eine flache Hereingabe von Nils Schuon klärte Göppingens Kapitän Domenic Brück unzureichend und direkt vor die Füße von Michel, der den Ball aus elf Metern in den Winkel setzte.