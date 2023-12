Rekord in Kappel-Grafenhausen: Doppelgemeinde hat bald Deutschlands jüngsten Bürgermeister

Rekord in Kappel-Grafenhausen

1 Philipp Klotz (links) wurde am Sonntag mit 58,8 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Jochen Paleit (rechts) gewählt. Ab 1. März 2024 wird er die Geschicke Kappel-Grafenhausens leiten – vermutlich als jüngster Bürgermeister Deutschlands. Foto: Decoux

Mit der Wahl von Philipp Klotz am Sonntag hat die Doppelgemeinde auf einen jungen Kandidaten gesetzt: Stand heute wird der 26-Jährige ab 1. März 2024 der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands sein.









Zwei Tage haben den Unterschied gemacht: Wird bis zum 1. März nicht noch ein jüngerer Rathauschef gewählt, wird Philipp Klotz bei seinem Amtsantritt in Kappel-Grafenhausen Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister sein. Er verdrängt damit Lukas Becker aus Lautertal in Hessen. Das bestätigte Henning Witzel, Verbandsgeschäftsführer Netzwerk Junge Bürgermeister*innen der Bundesrepublik Deutschland, unserer Redaktion am Montag.