1 Die Retter brauchen oft zu lang, weil sie immer mehr Einsätze bewältigen müssen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Rettungsdienste in Baden-Württemberg mussten im vergangenen Jahr so oft ausrücken wie nie zuvor. Fast überall haben sie deshalb die gesetzlichen Vorgaben verfehlt. Die nächsten Schritte zu grundlegenden Änderungen des Systems stehen bevor.















Link kopiert

Die Null steht – mit einer Ausnahme. Und die heißt Mannheim. Der dortige Rettungsdienstbereich war im vergangenen Jahr der einzige von 35 in Baden-Württemberg, in dem die Notärzte die gesetzlichen Vorgaben einhalten konnten. Genauso wie schon im Jahr zuvor. In allen anderen kamen sie öfter zu spät als erlaubt. In 95 Prozent der Fälle müssen sie in maximal 15 Minuten am Einsatzort eintreffen. Mannheim lag über dieser Quote – alle anderen Bereiche teils deutlich darunter.