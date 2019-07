Reiten Grischa Ludwig führt EM-Aufgebot an

Die Highlights der Veranstaltung gehen am Samstag, 13. Juli, über die Bühne, wenn auf der CS-Ranch von Corinna Schumacher die Einzel-Finals der Welt- und Europameisterschaft anstehen.

Für das internationale Championat haben sich 16 Nationen in die Teilnehmerlisten eingetragen. Grischa Ludwig, der 2007 (Mooslargue/Frankreich) und 2013 (Augsburg) zwei Goldmedaillen mit der deutschen Equipe gewann und 2015 in Aachen im Einzel und mit der Mannschaft Silber holte, war erstaunt über die Anzahl der Teilnehmer-Länder. "Mit so vielen Nationen habe ich nicht unbedingt gerechnet. Um so besser ist das aber für unsere Verbände", sagt Ludwig. Neben Ludwig vertreten in Givrins zwei weitere Reiter aus dem Ausbildungs- und Turnierstall "Ludwig Quarter Horses" in Bitz die deutschen Farben. Die 16-jährige Schülerin Georgia Wilk (Göppingen), die 2018 in Lyon/Frankreich bei der Junioren-EM Gold im Einzel und mit der Mannschaft gewann, wird am Genfer See ihren erfolgreichen Wallach "A Lunar Revolution" aufzäumen. Johannes Heil (Lindenfels) setzte auf sein Paradepferd "Whizper Lil Gumpp BB". Mit der neunjährigen Quarter-Horse-Stute gewann Heil 2017 WM-Gold in der Team-Wertung. Bei den Senioren ist Grischa Ludwig, LQH-Besitzer und Chef-Trainer, der 2002 sein Debüt bei den Weltreiterspielen in Jerez de la Frontera/Spanien gab, mit von der Partie. Bei den kontinentalen Meisterschaften sattelt der 45-Jährige den erfahrenen Quarter-Horse-Hengst "Cœurs Little Tyke".

Das Team auf der CS-Ranch hat bereits mehrfach Erfahrungen bei der Ausrichtung topbesetzter internationaler Championate gesammelt. In Givrins fanden bereits dreimal die Jugend-Europameisterschaften (2015 bis 2017) sowie 2016 die Welt- und Europameisterschaft statt. In der größten privaten Reitsport-Halle der Schweiz finden 1 400 Zuschauer Platz.