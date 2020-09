Reisewarnungen Ist Ost-Europa ein Corona-Hotspot?

Violetta-Lucretia Dumitru, Betreiberin des La Vio Magazin Romanesc, einem Geschäft für rumänische Lebensmittel in Rohrdorf bei Calw, kann den Trubel nicht verstehen. "Auch wir haben Familie in Rumänien. Klar haben wir sie während der Schulferien besucht. Dabei waren wir allerdings in keinem Risikogebiet und darüber hinaus sehr vorsichtig. Schließlich wollen wir, dass unsere Kinder hier problemlos zur Schule gehen können, wenn es wieder losgeht", so die Kauffrau. Für die Häufung von Infektionsfällen aus osteuropäischen Länden, hat sie folgende Vermutung: "Ich denke, es wird einfach verhältnismäßig viele Menschen in unserer Gegend geben, die Familie in Osteuropa haben. Dass es da vermehrt zu Infektionsfällen kommt, ist nur logisch."

Verhaltenshinweise für den Ernstfall

Doch was gilt, wenn die Urlaubsdestination während des Reiseaufenthaltes zum Risikogebiet erklärt wird? Für die Rückkehr aus einem Risikogebiet gibt es klare Anweisungen durch die Corona-Einreiseverordnung, die seit dem 28. August in Kraft ist. So müssen sich Reiserückkehrer aus gefährdeten Gebieten unverzüglich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben und sich bei ihrer zuständigen Orts- oder Gemeindeverwaltung via Telefon oder E-Mail melden. Eine Quarantäne kann nur durch ein ärztliches Zeugnis umgangen werden, welches in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen EU-Land ausgestellt wurde und nicht älter als 48 Stunden sein darf. Eine Testung auf Corona sollte in jedem Fall mit dem Hausarzt abgesprochen werden. Weitere Hinweise finden sich auf den Webseiten der jeweiligen Orts- und Landesverwaltungen.