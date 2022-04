1 Oberhexe Antje Wedde ist die Chefin der Wolfshäger Hexenbrut. Foto: /ochen Müssig

Wenn dichte Nebelschwaden über den Brocken ziehen und Hexen ums Feuer tanzen, dann ist Walpurgisnacht. Das ist gleichermaßen Mythos wie Unterhaltung.















Seit Johann Wolfgang von Goethe im „Faust“ die Hexensage aufgriff, ist der Brocken Kultberg und der Harz Hexenland. Hexen gehören bis heute ganz selbstverständlich in die Region. Und wer in den Harz reist, will nicht nur Natur genießen, sondern auch den Hexentanzplatz, das auf dem Kopf stehende Hexenhaus sowie das Hexenspektakel vom 30. April auf den 1. Mai erleben: die Walpurgisnacht.