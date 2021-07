1 Nicht nur sie haben das Abi in der Tasche: Am Berufsschulzentrum in Nagold haben insgesamt 133 Schüler ihr Abitur bestanden. Foto: Wiesner

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche haben 133 Schüler an der Rolf-Benz-Schule, der Annemarie-Lindner-Schule und der Kaufmännischen Schule Nagold erfolgreich das Abitur abgeschlossen.

Nagold - Nach den schriftlichen Prüfungen im Mai fanden an den zwei Tagen Präsentationsprüfungen und mündliche Zusatzprüfungen in Fächern wie Deutsch, Pädagogik und Psychologie, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Technik, Mathematik, Religion, Ethik, Englisch, Spanisch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Naturwissenschaften, Bildende Kunst und Sport statt. Da einige Prüflinge das Angebot des Seminarkurses in der Jahrgangsstufe 1 angenommen hatten, konnten sie diese Leistung anstatt der Präsentationsprüfung anrechnen lassen und so der letzten Etappe ohne weitere Anstrengungen freudig entgegensehen.

Beeindruckende Ergebnisse

Sowohl die Schulleitungen als auch die Kollegien der drei beruflichen Gymnasien waren von den teilweise hervorragenden Ergebnissen beeindruckt. Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse, der Preise sowie der Belobigungen werden in den kommenden Tagen folgen.

Bestanden haben:

Annemarie-Lindner-Schule: Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium, Profil Soziales: Aktürk, Züleyha; Burckhardt, Anne; Buck, Vanessa; Claus, Verena Laura; Danisch, Sophia; Dengler, Laura Michaela; Dönmez, Yaden; Folcz, Carmen; Fouquet, Annika; Haug, Lilly; Hekel, Laura; Hellmich, Annika; Huprich, Carolin; Kästner, Marwin; Kern, Laura; Klumpp, Valerie; Laube, Leonie Elisa; Leitz, Lara; Lindenbauer, Nicolas; Litmeier, Emely; Paape, Melina; Präg, Michaela; Schwarzbach, Jette Daniela; Slobodyanik, Elisaveta; Sommer, Hannah; Stojcevic, Ana Marija; Völker, Lara; Walz, Cornelia; Wanner, Kira; Weiland, Katharina; Zelenak, Jasmin.

Kaufmännische Schule Nagold: Wirtschaftsgymnasium: Aydogdu, Berker; Burca-Micu, Doris-Georgia; CarneiroCerqueira, Liliana; Fattorusso, Lorenzo; Fortenbacher, Karoline; Frick, Rebekka Leonie; Gutekunst, Yannick; Hein, Emily; Held, Leonie; Hirth, Jasmin; Hölzle, Deborah Cathrin; Hotmann, Julia; Iagaru, Ciprian-Remus; Kaßt, Ketty; Lange, Vivien; Lehner, Laura; Luft, Laura; Michel, Carina; Mück, Maurice; Rath, Theresa; Rothfuß, Joelle; Saturno, Gabriele; Schletter, Leonie; Schweizer, Sina; Single, Leonie Viktoria; Starkov, Leon; Stenger, Luna; Wölk, Kristina; Zeiss, Catherina.

Rolf-Benz-Schule, Technisches Gymnasium, Profil Mechatronik: Bushak, Daniel; Dürr, Maurice; Feilert, Marcel; Funk, Lukas; Hummel, Salomo; Katz, Tobias; Müller, Immanuel; Pfeifle, Leon; Quendt, Robin; Richter, Pascal; Röhm, Nick; Schlecht, Moritz; Schubach, Max; Schweickard, Florian; Steeb, Elias; Wolf, Constantin; Zurkan, Daniel.

Technisches Gymnasium, Profil Gestaltungs- und Medientechnik: Bührer, Jonathan; Cetmi, Suelnur; Clermont, Jessica; Constantin, Lena; Damm, Lukas; Drechsel, Lars; Eitelbuß, Alissa; Erkenbrecher, Ina; Fingerhut, Jonas; Gall, Miro; Gebert, Katharina; Hajsan, Sophie; Halimi, Bardha; Hertfelder, Stefan; Kalmbach, Lara-Marie; Konzorr, Henry; Krasniqi, Donik; Krauß, Louisa-Maria; Krauß, Niklas; Kunz, Sarah; Kusmin, Julian; Leidner, Julian; Messner, Luis; Moschner, Antonia; Nagel, Dennis; Notter, Jakob; Ott, Leon; Pridzun, Sebastian; Ruby, Tim; Sachsenheimer, Annika; Schuon, Noah; Sebalj, David; Seick, Bennet; Stöhr, Sara; Stollsteimer, Zoe; Strauß, Florian; Walz, Leonie.

Technisches Gymnasium Profil Technik und Management: Arslan, Tarikcan; Ciossek, Julian; Fenchel, Sebastian; Freier, Julia; Gräf, Kilian; Großmann, Bodo; Hertenstein, Alina; Horn, Armin; Koepff, Alexander; Krawczyk, Sebastian; Landenberger, Leo; Luginsland, Lisa; Pietrzak, Sonia; Rupcic, Martin; Szymanski, Robert; Volz, Simon;Werner, Florin; Wurster, Felix; Zech, Josia; Zifle, Jan.