1 Das Fahrzeug brannte restlos aus (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Der Motor eines Mini Cooper beginnt während einer Fahrt auf der B10 auf Höhe Reichenbach im Kreis Esslingen zu brennen. Der 21-jährige Fahrer reagiert sofort.









Link kopiert



Am Freitag gegen 16.40 Uhr ist auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung Stuttgart ein Mini Cooper während der Fahrt in Brand geraten. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.