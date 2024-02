Reha-Werkstatt in Schwenningen: Hinter den Kulissen eines besonderen Arbeitsplatzes

1 Sie setzen sich tagtäglich für die Beschäftigten in der Reha-Werkstatt ein – das Gruppenleiter-Team (von links): Andreas Rupp, Simone Kaminiarz, Ali Djedaimi, Manuel Eberwein, Irina Stebner, Robert Kulcsar, Iris Hoppe und Edvard Orsulic. Foto: Nico Pudimat

Die Anzahl an psychisch Erkrankten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Betroffenen können den Bedingungen am Arbeitsmarkt nicht mehr Stand halten. Die Reha-Werkstatt der Lebenshilfe VS fängt diese Menschen auf und bietet ihnen eine neue Perspektive.









Es ist elf Uhr am Morgen. Durch die großen Fenster scheint die Sonne in die Werkstatt. An den einzelnen Arbeitsplätzen werden Montage- Verpackungs- und Kontrolltätigkeiten, von den Beschäftigten ausgeführt und auch mal eine kurze Pause eingelegt. Die Arbeit in der Reha-Werkstatt gibt den Menschen ein Stück Normalität zurück.