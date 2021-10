6 Luca Bazzoli vom VfB Stuttgart II versucht Ko Sawada Foto: imago images/Oliver Vogler/Oliver Vogler via www.imago-images.de

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II erlebte beim Auswärtsspiel gegen den FC Gießen einen gebrauchten Tag. Vor allem die erste Hälfte dürfte Trainer Frank Fahrenhorst einiges an Zornesröte ins Gesicht getrieben haben.

Die Gastgeber gingen in der 9. Minute durch Dennis Owusu in Führung. Nach 25. Minuten erhöht Donny Bogicevic auf 2:0. Die Reaktion von Fahrenhorst ließ nicht lange auf sich warten: Noch in der ersten Halbzeit nahm er drei Wechsel vor.

Zumindest fing sich der VfB bis Ende des Spiels kein Gegentor mehr. Alou Kuol gelang sogar noch der Anschlusstreffer in der 60. Minute. In der 88. Minute war der Tag zum Vergessen dann komplett: Luca Bazzoli sah die gelb-rote Karte. Nach der 1:2-Niederlage liegt der VfB II in der Regionalliga Südwest nun auf Tabellenplatz neun.

In der nächsten Woche geht es am Samstag um 14 Uhr im heimischen Stadion gegen den TSV Steinbach.

