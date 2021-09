1 Die nächsten Tore und Punkte bejubeln wollen die Balinger Spieler in Gießen. Foto: Kara

Die positive Energie vom Sieg gegen den VfR Aalen mitnehmen wollen die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen ins Auswärtsspiel am Samstag (Anpfiff ist um 14 Uhr) beim Tabellenvorletzten FC Gießen.

Das tat gut: Mit 3:2 (2:0) schlugen die Eyachstädter den VfR Aalen, fuhren so ihren ersten Saisonsieg ein und gaben damit auch die Rote Laterne ab. Mit dem Erfolgserlebnis tankten TSG-Kapitän Matthias Schmitz und seine Mitspieler auch kräftig Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben.

Nun geht es für Balingens Cheftrainer Martin Braun und sein Team, die Euphorie ins Spiel beim FC Gießen mitzunehmen. Die Gastgeber stehen trotz eines hochkarätig besetzten Kaders mit nur einem Sieg auf dem Konto und nach vier Niederlagen in Folge auf dem vorletzten Tabellenplatz. Markant: Das Team von FC-Trainer Danyiel Cimen ist seit 367 Minuten ohne eigenen Torerfolg.

"Gießen hatte bislang auch relativ viele Ausfälle. Mal sehen, ob Spieler am Samstag gegen uns zurückkommen werden", sagt Trainer Braun, für den aber die Qualitäten des Gegners unbestritten sind. "Der FC hat einen von der individuellen Qualität her einen sehr guten Kader. Gießen schießt zurzeit aber keine Tore und verliert die Spiele deshalb knapp. Wir hoffen natürlich, dass diese Serie auch gegen uns noch anhält", ergänzt der 52-Jährige. Verlassen können sich Braun und sein Team aber darauf nicht. Vielmehr geht es für die Eyachstädter darum, wieder mit harter Arbeit wie zuletzt gegen Aalen zum Erfolg zu kommen. "Wichtig wird sein, dass wir wieder von Anfang an unsere Ordnung halten; diszipliniert sind und Spannung haben. Aus dieser Ordnung heraus wollen wir – ähnlich wie gegen Aalen – fußballerische Akzente setzen", kündigt der TSG-Cheftrainer an. Apropos Aalen; Siege wir der gegen den VfR sind laut Braun immer wichtig, "da sie einem ein gutes Gefühl geben und bestätigen, dass man in einer ordentlichen Verfassung ist. Jetzt versuchen wird die positiven Energien mitzunehmen, um in Gießen ein gutes Spiel zu machen."

Dafür sei es notwendig viele Wege sowohl nach vorne als auch nach hinten zu machen. "Offensiv wollen wir, die Situationen gut zu Ende spielen. Das ist und gegen Aalen sehr gut gelungen."

Verzichten muss der Balinger Cheftrainer in Hessen auf Aron Vivendi und Leander Vochatzer, die sich gegen Aalen früh verletzt hatten. "Beide werden wohl etwas länger ausfallen", sagt Braun, "Aron hat eine Zerrung im Adduktorenbereich, und Leander einen Außenbandriss." Dafür kehrt aber Marco Gaiser, der zuletzt fehlte, zurück. "Wir haben zwar schon einige Ausfälle zu verkraften; aber alle die dabei sein sind, haben den Anspruch eine gute Leistung zu bringen", sagt Braun, der auf die erfolgreiche Elf gegen Aalen zurückgreifen kann, wenngleich es sich der Ex-Profi vorbehält, "ein, zwei Änderungen vielleicht vorzunehmen."