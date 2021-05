4 Unter anderem gibt es Gemüse und Obst. Foto: Kupferschmidt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Bummel über den Wochenmarkt am Flößerwasen gehört für viele Horber zu einer lieb gewordenen Gewohnheit. Doch warum gehen freitags Menschen lieber dort einkaufen, und nicht in einem der Supermärkte? Wir haben nachgefragt.

Horb - Am Freitag steht Michael Ex noch mit seinem Enkel und seiner Lebensgefährtin auf dem Marktplatz in Horb und verkauft griechische Spezialitäten, wie Oliven, gefüllte Weinblätter oder Fetakäse. Am Samstag macht er sich dann schon wieder von seinem Wohnort Schwäbisch Gmünd auf nach Griechenland, woher er seine Produkte bezieht. "Ich habe zusammen mit meinen Nachbarn eigene Olivenbäume, die Oliven presse ich selber und verarbeite daraus die Produkte, die ich verkaufe", erzählt er. Auch den Tee oder den Ouzo, welchen er auf dem Marktplatz in Horb anbietet, produziert er selber.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen