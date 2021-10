2 Am Abend des 9. Oktober ab 19 Uhr erstrahlen insgesamt 42 Locations in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Beerenfarben. Foto: Mr.Vander – stock.adobe.com

Wenn am Samstag, 9. Oktober, 42 Attraktionen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in flammendem Licht leuchten, dann haben sie nicht etwa Feuer gefangen. Nein, dieses Phänomen ist Teil eines Aufsehen erregenden Neustarts der Wirtschaftsregion.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Henriette Stanley, die Wirtschaftsförderin der Wirtschaftsregion, zu der sich die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen zusammentun, hat schon längst Feuer gefangen für ihr Baby: die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Grund dafür sind Zahlen, Daten und Fakten, wie sie eine Wirtschaftsförderin nur lieben kann: Eine Region vereint drei Landkreise, zu welchen 76 Kommunen gehören – und unzählige starke Unternehmen. Immer wieder aber betonte die ambitionierte Wirtschaftsförderin nicht nur, wie wirtschaftsstark die Region sei, sondern auch, dass sie selbstbewusster nach außen treten müsse. Sie sei eine der industriestärksten Gegenden im Land Baden-Württemberg. Innovative Firmen sorgen für einen hohen Exportanteil – Maschinenbau, Medizintechnik, Mikrotechnik, aber auch Kunststofftechnik und allem anderen voran sicherlich die Automobilzulieferer sind hier verwurzelt. Aber: Die Konkurrenz schläft nicht, Fachkräfte sind rar gesät. Kurzum: In Henriette Stanleys Augen ist die Zeit reif dafür, die Region zu einer Marke zu machen – und dieser zu einem starken Auftritt zu verhelfen.

Strahlkraft für die Region

Die 39-Jährige ist seit März 2020 Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderung und freut sich auf den "Offiziellen Launch der neuen Marke Region Schwarzwald-Baar-Heuberg". Die Möglichkeiten für den Marken-Launch waren begrenzt, die Corona-Pandemie untersagte schon im Vorfeld so manches. Trotzdem hat sich Stanley gemeinsam mit den Gesellschaftern der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Geburtstagsstunde etwas Besonderes einfallen lassen: Am Abend des 9. Oktober ab 19 Uhr erstrahlen insgesamt 42 Locations in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Beerenfarben.

"Und es hat trotzdem Strahlkraft"

Die Teilnahme am Event ist für viele machbar, mit Distanz und im Freien – "und es hat trotzdem Strahlkraft", freut sich Stanley im Gespräch mit unserer Redaktion. Warum Beerenfarben, also Lila und Dunkelrot? In diese Farben kleidet sich das neue Outfit der Wirtschaftsregion. Attraktionen von den Triberger Wasserfällen über den Tuttlinger Honberg bis hin zum Wasserschloss in Sulz werden illuminiert sein. In der ebenfalls besonders illuminierten alten Stahlbauhalle in Schwenningen wird parallel der große Markenlaunch gefeiert. Und vielfach gibt es an den einzelnen Orten auch weiteres Programm – die Präsentation des neuen SBH-Soundlogos durch Studenten der Musikhochschule Trossingen, die durch Künstler gestalteten Regions-Buchstaben, SBH Signature Drinks, DJs aus der Region oder regionales Bier, gefeiert wird mit allen Sinnen.

Eine Eintagsfliege soll die Illumination der Attraktionen, der schon jetzt viele begeisterte Hobbyfotografen entgegenfiebern, übrigens nicht sein. "Das ist erstmal der große Knall für den Launch", aber dem verheißungsvollen Start werde noch mehr folgen, verspricht Stanley.

Weitere Informationen

Die Locations:

Bad Dürrheim: Rathaus und Ruhekoppel der Schwarzwaldsauna beim Solemar

Blumberg: Bahnhof der Sauschwänzlebahn und Panoramabad-Schriftzug

Bräunlingen: Mühlentor

Brigachtal: Bärenkreisel

Donaueschingen: Donauquelle

Dornhan: Burgruine Lichtenfels

Fischingen bei Sulz: Burgruine Wehrstein

Furtwangen: Brendturm und Stöcklewaldturm

Gütenbach: Turn- und Festhalle

Möhringen: Angerhalle

Rottweil: Altes Rathaus, Stadtmuseum, Fußgängerzone in der Oberen Hauptstraße, Wasserturm

Schenkenzell: Burgruine Schenkenburg

Schonach: Langenwaldschanze

Schramberg: Schloss und Stadtmuseum

Spaichingen: Stadtkirche St. Peter und Paul, Dreifaltigkeitsberg

Sulz am Neckar: Waldhornbrücke, Aussichtsturm Dürrenmettstetten, Wasserschloss Glatt

Triberg: Triberger Wasserfälle

Trossingen: Konzerthaus

Tuttlingen: Tuttlinger Hallen, Ruine Honberg, Scala Kino, Marktplatz

Villingen-Schwenningen: Theater am Ring, Neckartower, Südwestmetall, Arbeitsagentur, Wasserturm auf dem Alten Schlachthofgelände, Modehaus Zinser, Städtische Galerie Schwenningen, Messeturm Südwestmesse

Vöhrenbach: Linachtalsperre

Wurmlingen: Hirsch-Brauerei

Mehr erfahren Interessierte – in Kürze – unter dreiklangsbh.de