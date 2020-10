Region Polizei schnappt Diebesbande

Auf die Spur der Verdächtigen war die Kriminalpolizei nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Haigerloch gekommen. Vier Täter hatten den Markt im Mai diesen Jahres beraubt. Während einer der Beschuldigten das Personal ablenkte, schlichen sich die anderen unbemerkt ins Lager und packten Zigaretten und hochwertige Alkoholika in einen Einkaufswagen. Den vollbeladenen Einkaufswagen schoben sie durch eine unbesetzte Kasse, luden im Anschluss die gestohlenen Waren in ihr Fahrzeug und flüchteten.

Bei der Festnahme stellten die Beamten eine ganze Kofferraumladung mit mutmaßlich gestohlenen Waren im Wert von über 1000 Euro sicher.