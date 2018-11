Region Einbruch: Schutz für Haus und Wohnung

Der alte Spruch "My home is my castle" ist inzwischen in vielen Fällen wörtlich zu nehmen. Die Angst vor Einbrechern ist in Einfamilienhaussiedlungen bundesweit seit einigen Jahren eines der Top-Gesprächsthemen.

Videoüberwachung liegt im Trend

Ein Trend: die Videoüberwachung. "Die Leute wollen die Leute an der Haustür nicht nur sprechen, sondern auch sehen", sagt Clemens Jesenitschnig, Sprecher des auf Gebäudekommunikation spezialisierten Furtwanger Unternehmens Siedle. Moderne Videokameras speichern die Filmaufnahmen – so können die Bewohner nachträglich jeden betrachten, der vor ihrer Haustür stand. 2015 wurden in Deutschland demnach 65.000 Türstationen verkauft – davon bereits 15 Prozent mit Videoüberwachung. 2014 waren es nach Siedle-Angaben erst 12 Prozent.