Region Betrüger arbeitet wochenlang als Arzt

Anhand derer habe sich ergeben, dass sich der 35 Jahre alte gelernte Einzelhandelskaufmann mindestens von August 2018 bis März dieses Jahres als Arzt ausgegeben haben soll. Seine letzte Stelle in dieser Funktion soll er im März angenommen haben – er sei in einer Klinik im Raum Baiersbronn tätig gewesen. Den Namen der Einrichtung nannte der Sprecher aus Datenschutzgründen nicht. Der Balinger sei bei seiner Verhaftung am vergangenen Montag aber noch dort angestellt gewesen. Außerdem soll der 35-Jährige einige Wochen in einer Praxis im Kreis Bergstraße gearbeitet haben.

Der Sprecher der Staatsanwaltshaft betont, es hätten sich bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass der Mann Patienten konkret gefährdet habe. Allerdings stehe man noch am Anfang der Ermittlungen. Um nicht zu riskieren, dass sich der Mann, der an seinem aktuellen Wohnort in Hessen nicht fest verwurzelt ist, absetze, habe man sich aber zu einer raschen Festnahme entschlossen, noch bevor die Ermittlungen vorangeschritten waren.

Elektronische Fußfessel soll Flucht verhindern

Man habe verhindern wollen, dass der Mann womöglich davon erfährt. Nun würden die Ermittlungen intensiv fortgeführt. "Unter anderem muss der vorherige Lebenslauf des Mannes noch erhellt werden", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Möglicherweise kommen dann noch andere Stationen zutage, an denen der Balinger als Neurologe gearbeitet hatte.

Der 35-Jährige war am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser entschied, dass der 35-Jährige bis zum Ende der Ermittlungen eine elektronische Fußfessel tragen muss. So soll eine Flucht verhindert werden, ohne dass der Mann im Gefängnis sitzen muss. Sollten sich die Vorwürfe gegen ihn erhärten, werde Anklage erhoben, sagt der Sprecher. Bislang steht der Balinger unter Verdacht des Betrugs, der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von Titeln.