Region Auf Sonnenschein folgt Herbstwetter

E-Transporter kommen

Nutzfahrzeugmesse IAA zeigt Zukunft der Transportbranche

Nicht allein die Autofahrer fürchten Diesel-Fahrverbote in Städten - in der Transportbranche herrscht dieselbe Sorge. Also soll auch der Lieferverkehr elektrisch rollen, und möglichst voll vernetzt. Jetzt zeigt die IAA Nutzfahrzeuge, wie das aussehen soll.