In diesem Jahr soll die Renten in Deutschland spürbar steigen.

Die Renten steigen im Sommer kräftiger als zuvor prognostiziert - und erstmals in Ost und West in gleicher Weise. Doch künftig müssen die Rentnerinnen und Rentner wohl mit geringen Erhöhungen auskommen.









Berlin - Die Renten in Deutschland steigen in diesem Jahr spürbar. Heute will das Bundeskabinett die Anpassung zum 1. Juli beschließen. Wie bereits im März bekannt wurde, erhalten die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland um 4,57 Prozent höhere Bezüge. Die wichtigsten Fragen und Antworten: